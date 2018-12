"Tevreden voor mijn ploegmaat en vriend" BENOOT ■ 7DE 06 december 2018

00u00 0

"Neen, ik ben niet ontgoocheld. Ik wist dat ik ondanks mijn zege in de Strade Bianche deze trofee niet ging winnen", klinkt het bij Tiesj Benoot. "Leuk dat Campenaerts de Kristallen Fiets krijgt. Ik ben echt content voor hem. Hij is niet enkel een ploegmakker, maar ook een goede vriend. Victor is een geweldige kerel. Voor mij is hij trouwens de verrassing van het jaar. Campenaerts heeft een serieuze stap voorwaarts gezet. Vroeger was hij nooit in aanmerking gekomen voor de Kristallen Fiets. Al mogen we ook niet vergeten dat Campenaerts ook vorig jaar Europees kampioen tijdrijden werd." (XC)