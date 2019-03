"Tevreden over conditie" Van Avermaet 18 maart 2019

00u00 0

Greg Van Avermaet dacht dat hij dit weekend nog een rit had kunnen winnen in de Tirreno. Uiteindelijk blijkt zijn enige kans Pomarance te zijn geweest, waar hij donderdag als tweede eindigde, in de sprint bergop geklopt door Julian Alaphilippe.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen