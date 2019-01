... terwijl VTM kiest voor fictieve artsen 28 januari 2019

Het recept van 'De Buurtpolitie', maar dan in de setting van een ziekenhuis, dat is 'Echte verhalen: SOS 112'. In de nieuwe scriptedrealityreeks brengt VTM vanaf vanavond elke weekdag boeiende verhalen over medische interventies. De serie zoomt zowel in op mensen die medische hulp nodig hebben als op mensen die die hulp verlenen. De behandelde cases zijn bovendien gebaseerd op waargebeurde verhalen, al worden ze door semi-professionele acteurs gespeeld. Vanavond ziet de kijker hoe een bejaarde vrouw met haar teen vastzit in het afvoerputje van haar bad. Om haar te helpen, moeten ambulanciers Kevin en Evi de zware middelen bovenhalen. Onthaalbediende Julie ontfermt zich dan weer over een tienermeisje met een astma-aanval. (TDS)

