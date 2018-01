'Terugkeer' van Guido lokt 1 miljoen kijkers naar 'Familie' 00u00 0

Op de laatste vrijdag van de kerstvakantie keken 865.000 Vlamingen op VTM live naar de midseizoensfinale van 'Familie'. Zondagavond was dat aantal al gestegen tot 995.000. Daarmee scoorde de soap met het verhaal rond de lege doodskist van Guido Van den Bossche en zijn 'verschijning' aan het bed van zieke broer Jan. Vorig jaar haalde de 'midseason'-aflevering over de 90ste verjaardag van 'de bomma' live 916.000 kijkers. Een score die toen mee werd opgetrokken door de finale van 'Belgium's Got Talent'. Intussen blijft Eén het goed doen op zondag. Eerst was er de derde aflevering van 'Sorry Voor Alles', goed voor 1.259.000 kijkers, waarna 'Salamander' startte met 1.142.000 fans. Op VTM was de film 'Bowling Balls' goed voor 539.000 kijklustigen. (MC)

