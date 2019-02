"Terechte beslissing" Courtois 14 februari 2019

Courtois reageerde na de match tegenover de camera's van Ziggo Sport op de veelbesproken fase. "De Ligt kopte op doel en ik wilde de bal eigenlijk oprapen, maar op dat moment probeert Tadic te schieten. Ik reageer, maar hij mist de bal en ik was verrast. Daardoor botste de bal op mijn arm en kon Ajax vervolgens scoren, maar Tadic stond daarbij buitenspel. Het ging de scheidsrechters erom of hij mij belemmerde en dat was het geval, want ik moest wel reageren op zijn actie. Gelukkig voor ons was de VAR daar. Een terechte beslissing."

