"Terecht dat fans ontevreden zijn" RUTTEN 10 januari 2019

De achterban zal het graag lezen. In een interview op de clubmedia heeft Fred Rutten begrip getoond voor de ontgoocheling van de Anderlecht-supporters. "Het is terecht dat de fans ontevreden zijn", klonk het. "Als je een club zoals Anderlecht bent en je staat zo ver verwijderd van de eerste plaats... Ik hoop dat we het tij kunnen keren. Het wordt niet makkelijk om nog kampioen te worden, maar in het voetbal is altijd wel iets mogelijk. Zulke ambities horen bij deze club." Rutten, die grappend zei "de positieve boodschappen" 'très bien' en 'extraordinaire' reeds te beheersen in het Frans, liet in het midden of hij daarvoor versterking nodig heeft. "Pas aan het einde van deze stageweek kunnen we die balans opmaken." (PJC)

