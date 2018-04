"Teo is cruciaal voor ons" Voorzitter Coucke 16 april 2018

Marc Coucke was een tevreden man. "Hiervoor is play-off 1 uitgevonden", glunderde de Anderlecht-voorzitter voor de camera van Proximus 11. "Er is bijna altijd spanning van begin tot eind, ook in de wedstrijd van vandaag. Ik vond ons iets beter dan Club, Markovic voegt duidelijk iets toe en onze jeugd bevestigt al het goede van de voorbije weken."

