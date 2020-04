Exclusief voor abonnees "Tennissers moeten zelf ballen rapen" 18 april 2020

De Amerikaanse tennisfederatie (USTA) heeft aangegeven dat ze het niet ziet zitten om de US Open (31/8) zonder fans te spelen. In Italië geven ze het idee om zonder publiek toernooien te organiseren niet op. Het graveltoernooi van Rome (10/5) zou in september of oktober kunnen plaatsvinden. "We moeten innovatief zijn", aldus Angelo Binaghi, de voorzitter van de Italiaanse tennisbond. "Spelers zullen mogelijk zelf ballen moeten rapen en zelf hun handdoek nemen." (FDW)