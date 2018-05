Tennis kort 30 mei 2018

00u00 0

3-0 stond Maria Sharapova (WTA 30) achter in de derde set tegen de bescheiden Richel Hoogenkamp (WTA 133) vooraleer ze de turbo vond en zes games na mekaar won om met 6-1, 4-6, 6-3 te besluiten. Voor de Russin was het haar eerste zege op Roland Garros sinds 2015. In de tweede ronde speelt de tweevoudige winnares tegen Donna Vekic (WTA 50). "Ik ben blij met de ontvangst die ik hier kreeg", aldus Sharapova. (FDW)