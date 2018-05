'Temptation' Joshua zoekt naakt de liefde op tv 09 mei 2018

00u00 0

Joshua Feytons (20), de knappe vrijgezel die dit jaar in 'Temptation Island' Megan wist te verleiden, doet opnieuw mee aan een datingprogramma. In het Nederlandse 'Adam zkt. Eva Vips' gaan bekende gezichten volledig naakt op zoek naar een partner. De deelnemers worden op een tropisch eiland gedropt en vergezeld van twee onbekende mannen of vrouwen - ook in adamskostuum, trouwens. Ze gaan op date, maken een vuurtje op het strand en leren elkaar kennen. Ook drie andere kandidaten werden bekendgemaakt, maar zij doen bij ons minder belletjes rinkelen. Het gaat om dj Jeroen Post, turner Jeffrey Wammes en zangeres Dewi Pechler. Hier heeft VIJF alle reeksen van 'Adam zkt. Eva' uitgezonden, en "de kans is heel groot" dat we die met Joshua daar ook zullen zien, luidt het bij de zender. (DBJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN