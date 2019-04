Exclusief voor abonnees 'Temptation Island' nu ook in verkeer van toepassing 'Je hebt kijken en je hebt kijken kijken' 01 april 2019

'Je hebt kijken en je hebt kijken kijken': kenners weten meteen dat dit motto toebehoort aan de Nederlander Haroon, die drie jaar geleden meedeed aan 'Temptation Island'. Ook minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) blijken fans, want de slogan wordt nu gebruikt om chauffeurs attenter te maken op motorrijders. "Kijken is niet voldoende: als automobilist moet je twee keer kijken. Al te vaak blijkt dat ze de motorrijder ofwel niet hebben gezien, te laat hebben gezien of zijn snelheid verkeerd hebben ingeschat", aldus de VSV.

