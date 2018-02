'Temptation Island' blijft records breken 08 februari 2018

'Temptation Island' is vanavond aan week twee toe, en blijkbaar beginnen de koppels nu pas te beseffen waaraan ze begonnen zijn. De start van Vlaanderens ultieme 'guilty pleasure' ging vorige week niet onopgemerkt voorbij. De opening van het nieuwe seizoen was meteen goed voor de best bekeken aflevering ooit in de geschiedenis van 'Temptation Island'. De dubbelaflevering van afgelopen donderdag wist na één week - met uitgesteld kijken en online kijken erbij geteld - gemiddeld iets meer dan 900.000 geïnteresseerden te lokken. (ARo)

