'Temptation Island'-baby voor Herbert & Jolien 02 mei 2018

Er is een ware babyboom aan de gang in tv-land. Na twee 'Blind getrouwd'-baby's en een derde op komst, is het nu de beurt aan Jolien (24) en Herbert (23) van 'Temptation Island'. Het koppel deed vorig seizoen mee aan de Ultieme Relatietest van VIJF en verwacht hun eerste kindje. Ze maakten het nieuws zelf bekend op Instagram. En zo is alles weer koek en ei tussen de twee. Hun relatie overleefde 'Temptation Island' niet na Herberts misstap en de kus van Jolien met een verleider, maar eenmaal in België trokken ze opnieuw naar elkaar toe. Nu zijn ze zeven jaar samen. "Huisje, tuintje, kindje. Yes, we did it!", schrijven Jolien en Herbert bij hun foto. Hun kleine wonder wordt in november verwacht, en is meteen al de tweede 'Temptation Island'-baby. Het Nederlandse koppel Kirsten en Regilio verwelkomde in november 2016 al hun zoontje. (JOBG)

