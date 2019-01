"Televisie weggedaan na kampeervakantie. Even toch" Nele Vandeviane (32) 09 januari 2019

"Tijdens een glampingvakantie in Friesland merkten we dat we onze schermen best konden missen", zegt Nele (32), mama van Helder (6) en Hazel (2). "Dus hebben we onze tv nadien zelfs weggedaan." De kinderen waren daar eerst niet mee opgezet. "Maar zodra we de tv-kast hadden omgebouwd tot boekenkast, gingen ze boekjes lezen in plaats van naar Ketnet te kijken."

