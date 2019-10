Exclusief voor abonnees "Telefoontje met Oekraïense president ondermijnde nationale veiligheid" HOGE MILITAIR GETUIGT TEGEN TRUMP 30 oktober 2019

Een hooggeplaatste Amerikaanse militair heeft gisteren in het Huis van Afgevaardigden een verklaring afgelegd in het 'impeachment'-onderzoek tegen president Donald Trump. Luitenant-kolonel Alexander Vindman was getuige van het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, dat daar de aanleiding voor vormt. Hij is ook de eerste Witte Huis-functionaris die een verklaring aflegt. Trump vroeg Zelenski in het telefoongesprek om onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. "Ik was bezorgd over dat telefoontje", verklaarde Vindman. "Ik vond het niet juist om te eisen dat een buitenlandse overheid een Amerikaans staatsburger onderzoekt. Het Oekraïense onderzoek naar Biden zou als partijpolitiek gezien worden, waardoor Oekraïne de steun van beide partijen zou verliezen. Dit zou de nationale veiligheid van de VS ondermijnen." Vindman rapporteerde zijn bezorgdheid aan de Nationale Veiligheidsraad. (LB)

