Exclusief voor abonnees 'Telefacts Zomer' toont duistere kant van Uber 04 juni 2019

00u00 0

VTM brengt vanaf vandaag opnieuw het reportageprogramma 'Telefacts Zomer' op de buis. Naar goede gewoonte zal Julie Colpaert (39), die in de afgelopen editie van 'De Slimste Mens ter Wereld' de pannen van het dak speelde, de buitenlandse reportages inleiden. Verwacht je dit seizoen opnieuw aan een mix van zomerse én actuele reportages. Zo brengt 'Telefacts Zomer' een documentaire over de maanlanding - op 21 juli 50 jaar geleden - en het mysterieuze overlijden van Michael Jackson - op 25 juni 10 jaar geleden. Beginnen doet VTM vanavond met de duistere kant van taxidienst Uber, die ook bij ons steeds meer aan bekendheid wint. Wat is de impact op de markt en hoe gaat Uber om met persoonlijke gegevens van hun chauffeurs en klanten?

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis