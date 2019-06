Exclusief voor abonnees 'Telefacts zomer'-special over vermiste Théo Hayez 27 juni 2019

Waar is Théo Hayez? Met die basisvraag vertrok Cathérine Moerkerke naar het Australische Byron Bay, waar de 18-jarige Belg het laatst gespot werd op een bewakingscamera. In een speciale aflevering van 'Telefacts zomer' praat ze vanavond met mensen die hem op 31 mei - de dag waarop hij verdween - nog gezien hebben. Ze verblijft zelfs in hetzelfde hostel als Théo.

