'Telefacts Zomer' gooit gendernormen overboord 26 juli 2018

00u00 0

'Telefacts Zomer' toont vanavond het tweede deel van 'No More Boys And Girls'. Het sociaal experiment van de Britse dokter en tv-presentator Javid Abdelmoneim toont aan wat er gebeurt als een klaslokaal volledig genderneutraal wordt. Geen roze en blauw meer, geen onderscheid in speelgoed en zelfs de sprookjes krijgen een andere afloop dan we gewend zijn. Een prinses? Die kan gewoon zichzelf redden en heeft daar geen prins voor nodig.

