'Telefacts' zendt reportage toch uit

VTM zendt de 'Telefacts'-reportage over Julie Van Espen vanavond dan toch uit, om 21.35 uur. Die uitzending was eigenlijk vorige week al gepland, maar de advocaten van moordenaar Steve Bakelmans dreigden toen met een klacht tegen twee speurders die in de aflevering hun persoonlijke relaas doen over de verdwijning en de moord op de 23-jarige studente uit Schilde. 'Telefacts' besliste de speurders te beschermen en de reportage niet uit te zenden. Vanavond doen de makers dat wel. "Om er zeker van te zijn dat de speurders niet vervolgd kunnen worden, hebben we hen uit de reportage gehaald", zegt Jonas Muylaert, chef 'Telefacts'. In de uitzending van vanavond doet onder andere de oom van Steve Bakelmans voor het eerst zijn verhaal. Jean-Pierre Bakelmans praat onomwonden over de jaren voor de moord, toen zijn neef bij hem inwoonde: "De hele familie had afstand van hem genomen. Wij hadden dat misschien ook moeten doen, maar we zijn lang naïef geweest." (IBO)

