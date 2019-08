Exclusief voor abonnees "Tegengoal heel grote ontgoocheling" Ngadeu 09 augustus 2019

00u00 0

Michael Ngadeu speelde op Cyprus een beresterke wedstrijd, maar één moment van Trickovski bezorgde de Kameroener uiteindelijk een kater. "Het is jammer, het is triest, het is een heel grote ontgoocheling", zuchtte Ngadeu. "Het is de tweede keer dat ons zoiets overkomt, na de late tegengoal op Charleroi. We hebben niet geleerd uit onze fouten in die match en dat hebben we hier cash betaald. 1-1 uit is Europees geen slecht resultaat, we hebben thuis nog al onze kansen. Maar het is jammer dat we de overwinning niet hebben kunnen vasthouden. Zo'n late tegengoal doet pijn. Ik neem die tegengoal voor een stuk op mij, omdat de doelpuntenmaker van mij wegloopt. Tot dan toe had ik het gevoel dat ik alles goed deed, maar in die fase had ik een beetje alerter moeten zijn. Hij was sneller dan ik en hij maakte het mooi af." (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis