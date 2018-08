"Tegen betonstop zal Vlaanderen al volgebouwd zijn" Natuurpunt 28 augustus 2018

In 2040 komt er in Vlaanderen een betonstop en mag er niet meer gebouwd worden op nieuwe open ruimtes. Maar als we tot dan blijven bouwen aan het tempo van vandaag, dan zal er in sommige gemeenten al over enkele jaren niets meer te bebouwen vallen, waarschuwt Natuurpunt. Dagelijks gaat er 6 hectare open ruimte verloren in Vlaanderen. Er is nog 80.000 hectare bouwgrond over, waarvan voor de betonstop in 2040 nog 22.500 hectare mag worden ingenomen. "Maar zolang de overige 57.500 hectare niet geschrapt wordt, kan op grote delen nog altijd worden gebouwd", zegt Natuurpunt. En dat gebeurt dan ook. "Zolang gemeenten geen strenge criteria opgelegd krijgen over welke grond ze mogen aansnijden, is de verleiding groot om te kiezen voor extra bebouwing. Ze hangen voor hun financiering immers af van het aantal inwoners." Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege belooft dat die criteria er komen tegen eind dit jaar.

