'Team Cacao' trapt maand lange stage af in Turkse Belek

Er is een tijd om te trainen en een tijd om te poseren: zo dacht Team Cacao, zoals ze zichzelf graag omschrijven, er gisteren over tijdens hun stage in het Turkse Belek. U herkent op de treden van de Gloria Sports Arena: Anne Zagré (29), Belgisch recordhoudster op de 100m horden, Nafi Thiam (24), wereld-, olympisch en Europees kampioene zevenkamp, en Cynthia Bolingo (26), vice-Europees indoorkampioene en nationaal recordhoudster op de 400m indoor. Ze zijn dinsdag aan hun oefenkamp begonnen en blijven in totaal een maand in het stadje vlakbij Antalya om zich voor te bereiden op het nieuwe zomerseizoen. (VH)

