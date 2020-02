Exclusief voor abonnees "Te weinig patriottisme" Christophe Deborsu 29 februari 2020

"Wij, Walen, hebben te weinig economisch patriottisme", zegt politiek journalist Christophe Deborsu. "Geen enkel Bel20-bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Wallonië. Neem Delhaize: een oer-Waals bedrijf, gesticht in de buurt van Charleroi. Weet je waar de hoofdzetel is? In het Vlaamse Kobbegem." Maar je kan natuurlijk niet rond de cijfers blijven fietsen, erkent Deborsu. "De transfers zijn er, daar kan je niet omheen. Maar vergeet niet dat de Walen ook jaarlijks zo'n 5 miljard euro opnieuw investeren in Vlaanderen. Vele mensen hebben hier het gevoel dat ze niet wakker geschud werden toen het nodig was. Daar ligt de Waal nu wél wakker van." Bij de jeugd merkt hij trouwens een evolutie. "Zij hebben meer het gevoel: 'Wij willen Wallonië veranderen. Wij willen tonen wat we in onze mars hebben.'" (FME)

