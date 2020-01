Exclusief voor abonnees "Te timide om Nederlander te zijn" Hugo Broos maakte alle successen van in de achterhoede mee van 1971 tot 1980 27 januari 2020

Hugo Broos deelde negen seizoenen lang de kleedkamer van Anderlecht met Robbie Rensenbrink. "Robbie was timide en schuchter tot hij zijn voetbalschoenen aantrok. Die teruggetrokkenheid was zo on-Nederlands, geen spatje stoerdoenerij. Misschien wel de reden waarom hij in het Nederlands elftal nooit die heldenstatus bereikt heeft die hij bij Anderlecht wel had."

