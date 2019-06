Exclusief voor abonnees "Te oud, te lelijk en te dik" GEEN ROMCOMS MEER VOOR HUGH GRANT 07 juni 2019

De Britse acteur Hugh Grant (58) heeft het gehad met romantische komedies, het genre waarmee hij razend bekend werd. "Ik ben nu te oud, te lelijk en te dik om zulke films te maken", zegt de 'Love Actually'-acteur in 'The Hollywood Reporter'. Toch blikt hij met mooie herinneringen terug op zijn glorieperiode. "Ik verdiende bakken geld en had enorm veel geluk. Eén of twee van die romcoms waren misschien niet geweldig, maar over het algemeen zijn ze prima."

