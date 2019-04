Exclusief voor abonnees "Te makkelijk om deze vrouw te beschuldigen" 04 april 2019

De moeder van Sammy Djedou zegt dat zij nooit heeft beseft dat haar geld voor terrorisme kon worden gebruikt. Het zou Sammy's deel van een erfenis zijn geweest, dat ook zijn echtgenote en hun twee kinderen ten goede moest komen. Vóór de moeder pleit alvast dat zij zich altijd tegen radicalisering heeft uitgesproken . Ze was één van de stichtende leden van een vzw die andere ouders van Syriëstrijders bijstond. Haar advocaat, die ook de moeder van de broers Iddoub verdedigt, vindt het hypocriet dat ouders worden vervolgd. "Tegelijk gaat cementreus Lafarge, waarvan Albert Frère de grootste aandeelhouder was, blijkbaar vrijuit voor de honderdduizenden euro's die hij heeft betaald aan IS om actief te kunnen blijven in Syrië", klaagt meester Alexis Deswaef. "Lafarge betaalde geen zonen, het bezorgde rechtstreeks geld aan een terroristische groep. Maar het is veel makkelijker om achter een moeder aan te gaan." (GVV)

