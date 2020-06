Exclusief voor abonnees "Te laat en nog steeds onduidelijk" Ilia Beyers (Globe Entertainment) 04 juni 2020

"Artiesten die voor slechts 200 man mogen optreden: moeten we daar nu blij mee zijn? Het schip is toch al gezonken", stelt Ilia Beyers van artiestenbureau Globe Entertainment. "Pas op 1 juli volgt er meer informatie over hoe men vanaf 1 augustus nog een dorpsfeest mag organiseren. Dat is veel te laat om nog in gang te schieten. Daarom zijn heel wat collega's en artiesten ook zo boos. Er wordt veel te laat gecommuniceerd over wat er kan en mag." Ook na deze Veiligheidsraad blijven er volgens Beyers nog teveel onduidelijkheden bestaan. "Een optreden voor 200 mensen met social distancing kan enkel in een zaal van minstens 800 vierkante meter. Dat is enorm groot en dus duur. En ongezellig als die maar voor een kwart gevuld is. Hoe kan dat ooit rendabel zijn? Ik hoop dat privé-feestjes voor nog wat inkomsten zorgen: verjaardagen of initiatieven waar de organisator het niet moet hebben van inkomgelden. Artiesten zullen ook andere formules aanbieden. In plaats van met een liveband zal dat met één of twee muzikanten moeten kunnen, want dat is goedkoper. Al betwijfel ik of er nog initiatiefnemers zijn die dat nog deze zomer willen organiseren."

