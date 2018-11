"Te familiair en dubbele tong? Meneer de rechter, ik ben gewoon een Limburger" 13 november 2018

Een jongeman van Limburgse afkomst zorgde gisteren voor de plezante noot in de politierechtbank van Veurne. Dominique V. werd door de politie in Nieuwpoort aan de kant gezet omdat hij 100 km/u reed in de bebouwde kom. De man legde ook een ademtest van 1,56 promille af maar verloor zijn goede luim niet. "Die man behandelt ons zo familiair dat het lijkt alsof hij ons al jaren kent. Hij doet bijna alsof we familie zijn. Hij spreekt ook met dubbele tong en lijkt zeker dronken", noteerden de agenten.

