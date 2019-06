Exclusief voor abonnees "Taylor is papieren kampioen" CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ | Delfine Persoon gelooft niet in rematch 08 juni 2019

Terwijl heel de (boks)wereld schreeuwt om een nieuw titelgevecht tussen Delfine Persoon en Katie Taylor, laat de Ierse weten dat er al een deal is getekend met een andere uitdaagster, de Puerto Ricaanse Amanda Serrano. Als er al een rematch komt, dan is het zeker niet meer voor dit jaar. Persoon voelde die bui al langer hangen, zegt ze: "Ze spelen met mijn voeten. Die weten ook dat ik al 34 ben en geen vier jaar meer ga boksen. Ze gaan het nog een jaar of twee rekken - tot het er niet meer van komt." Van de controverse rond de jurering trekt Katie Taylor zich naar eigen zeggen niet veel aan: "Het was een 'close fight', maar ik ben de verdiende winnares en 'undisputed champion'." De West-Vlaamse snuift: "Ik zou niet zo schijnheilig kunnen zijn en beweren dat ik terecht gewonnen ben, terwijl dat niet zo is. Voor mij is ze een papieren kampioen. Ik heb samen met Filiep (Tampere, haar coach, red.) de kamp intussen al 25 keer herbekeken - zij nog geen enkele keer, zegt ze. Hoe kan je dan roepen dat je de terechte kampioen bent?" Mogelijk kan haar klacht bij de WBC-boksbond nog voor een kentering zorgen, maar Persoon stelt er niet te veel hoop in. "Promotor Eddie Hearn en Matchroom Boxing staan sterk. In New York was niet eens een jurylid van de WBC aanwezig - zij zijn daar gewoon buitengesloten." Eén zaak staat vast, stoppen doet Persoon voorlopig niet. "Als ik had gewonnen, dan was de cirkel rond. Maar ik kan niet stoppen na zo'n onrechtvaardige nederlaag." (VH)

