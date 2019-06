Exclusief voor abonnees (Tand)artsenexamen is populairder 17 juni 2019

Het aantal studenten dat zich ingeschreven heeft voor het toelatingsexamen arts en tandarts zit in stijgende lijn. Voor het toelatingsexamen arts liepen er 6.052 inschrijvingen binnen, tegenover 5.700 een jaar eerder. Voor het examen tandarts is er een stijging van 1.227 tot net geen 1.300. Wie de opleiding wil volgen, moet niet alleen slagen maar ook een gunstige rangschikking hebben. Volgend jaar zijn maximaal 1.153 starters in de opleiding arts toegelaten en 147 voor tandarts. Die drempels liggen iets hoger dan vorig jaar (1.102 en 135). (DB)