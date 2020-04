Exclusief voor abonnees "Taken uitstellen? Het is de schuld van je brein" 25 april 2020

00u00 0

"Ik wou het al een tijdje hebben over uitstelgedrag, maar... ik bleef het maar uitstellen. Of het nu om professionele opdrachten, een vervelend telefoontje of die lange klusjeslijst gaat, iedereen worstelt weleens met het zogenaamde 'procrastineren'. Het is een universele uitdaging die de vraag oproept: waarom schuiven we in godsnaam taken op de lange baan waarvan we weten dat ze belangrijk zijn voor ons? Want uitstel maakt het moeilijk en stressvol om deadlines te halen."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen