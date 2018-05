"Tactische keuze? Radja is polyvalent" WALTER BASEGGIO (39) ANALIST EN 27X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"Zo'n speler neem je altijd mee. Radja kan op veel posities spelen. Verdedigende middenvelder, centraal of aanvallend. Bij Roma speelde hij zelfs een keer op rechts. In sommige matchen kan je hem absoluut gebruiken, in andere misschien niet en dan zet je hem op de bank, maar hij moet altijd bij de 23 zijn. Dat hij niet eens bij de 28 zit, snap ik echt niet. Dit is niet goed, want het grootste deel van de kern stond duidelijk achter Radja." (DPB)