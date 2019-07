Exclusief voor abonnees "Tactische fout gemaakt" Teuns (5de) 25 juli 2019

Daar was hij nog een keer. Dylan Teuns, glansrijk ritwinnaar op La Planche des Belles Filles en duidelijk nog niet aan het eind van zijn krachten. Al was het toch uithijgen en vooral uitzwéten in Gap. "Mijn gevoel was op zich wel goed, maar die hitte brak me af", klonk het. "'Waar zijn wij hier mee bezig?', dacht ik het eerste uur. 51,4 km/u, reden we gemiddeld. Oooh, even zag het allemaal zwart voor mijn ogen. Gelukkig droegen de motards aanvankelijk nog wat water aan om over mijn hoofd te gieten. Dat was écht nodig, want ik was aan het overkoken."

