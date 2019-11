Exclusief voor abonnees 'Taboe' grijpt naast Emmy 27 november 2019

00u00 0

Dan toch geen vijfde Vlaamse Emmy. Het Eén-programma 'Taboe' van Philippe Geubels (38) en productiehuis Panenka greep in New York naast de award in de categorie 'Non-scripted entertainment'. De trofee ging uiteindelijk naar het Britse 'The Real Full Monty: Ladies Night'. In dat ITV-programma verzetten acht bekende vrouwen, die getroffen werden door kanker, hun gedachten met een grootse cabaretshow.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu