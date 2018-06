't Wordt een lange, hete zomer 12 juni 2018

We gaan een lange, hete zomer tegemoet. Dat voorspellen de vorsers van het Britse Met Office. Het gerenommeerde weerkundig instituut schat de kans dat het in ons land warmer dan gemiddeld wordt op 60 tot 80%. De manier waarop de Britten berekenen welke temperaturen we de komende drie maanden mogen verwachten, is volgens weervrouw Jill Peeters gebaseerd op een hele reeks complexe processen. "Als het Met Office een warme juni, juli en augustus voorspelt, klopt dat doorgaans", zegt ze. "En we moeten ook niet naïef zijn: in een opwarmend klimaat is de kans op een warme zomer nu eenmaal groter." (LVB)

