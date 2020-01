Exclusief voor abonnees 't Westvlams Gemiengeld Vintekoor wint cultuurprijs 11 januari 2020

00u00 0

't Westvlams Gemiengeld Vintekoor heeft De Bronzen Stekker 2019 gewonnen. Een jury beloonde het Vintekoor met de Koekelaarse cultuurprijs, vooraleer ze er in november na twintig jaar mee ophouden. De Koekelaarse cultuurraad kent jaarlijks De Bronzen Stekker toe aan een persoon of vereniging die zich tijdens het jaar of gedurende het hele leven bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente. (TVA)