Speelpleinwerking 't Ravottertje in Vleteren zal deze zomer de deuren openen. Er zal wel gereserveerd moeten worden voor het speelplein. De informatie wordt binnenkort meegedeeld via de gemeentelijke website, Facebook en per post. Aan ouders en animatoren wordt gevraagd om per week te kiezen voor één soort aanbod. De richtlijnen kun je nalezen op de Facebookpagina van de gemeente. (LBR)