't Is weer plezant

Ziezo. Na de chaos tegen San Marino hebben de Rode Duivels gisteravond de puntjes op de i gezet. Met goals van Alderweireld, Vermaelen en Lukaku, allemaal in een klein halfuurtje tijd. Het bezorgde Roberto Martínez en de Duivels net wat ze nodig hadden: "A good feeling". Alle drie de doelpunten vielen uit een assist van De Bruyne - weergaloos in al zijn eenvoud. In de slotfase mocht hij zélf nog de 0-4 op het bord zetten, met een heerlijke plaatsbal.

