't Is warm en het gras staat hoog Welkom in Sotchi 18 juni 2018

Geen regen en 25 graden. De strandgangers in Sotchi - het Knokke van Rusland - klagen er niet over, maar de Rode Duivels zijn er minder tevreden mee. "Het veld lijkt, op basis van mijn analyses van de vorige wedstrijden, iets te droog", zuchtte Adnan Januzaj. "Dat maakt dribbelen sowieso moeilijker." Naar verluidt staat ook het gras in het stadion (te) hoog, waardoor de ploeg gisteren de laatste training afwerkte op een bijveld en niet op het hoofdterrein. Zorgt daarnaast voor (een minimum aan) irritatie: de drukkende hitte - er zit weinig zuurstof in de plaatselijke lucht. Dries Mertens grijnsde toen hij er een vraag over kreeg: "Jullie voelen het zelf wel, zeker?" Bij deze: Dries had een punt. (PJC/NP)

