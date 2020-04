Exclusief voor abonnees 't Is moeilijk binnen te blijven op warmste 8 april ooit 24,1° 09 april 2020

00u00 0

"24,0 graden in Ukkel. Evenaring dagrecord 2018. Gaan we erover of niet?" Die tweet verstuurde VTM-weerman David Dehenauw gisteren in de late namiddag. En of het spannend werd. Om 17.53 uur klonk er dan toch gejuich: er werd een nieuw record gebroken. Met 24,1 graden was 8 april 2020 de warmste ooit sinds de metingen in Ukkel. Ook de komende dagen kunnen er volgens Dehenauw records sneuvelen. Zo staat het record voor vandaag op 22,8 graden (2017) en dat van morgen op 23,5 graden (2009). Verraderlijk weer dus om buiten af te spreken met vrienden en familie, maar toch: blijf in uw kot!

