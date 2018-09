't Is maar voor een tv-programma 03 september 2018

00u00 0

Opvallende toeschouwer gisteren tijdens de match Anderlecht-Antwerp: Kat Kerkhofs. Op Instagram deelde de echtgenote van Dries Mertens een filmpje waarop ze in de spionkop van paars-wit uit de bol gaat met een fris pintje. Het was evenwel voor 'het goede doel': Kat zat immers in de tribune voor 'Tipsy', haar nieuwe reeks voor VIJF waarin ze onderzoekt wat alcohol met je lijf doet. Daarvoor drinkt ze vijf weken lang minstens twee glazen per dag én mag ze geen drankjes weigeren. Het resultaat krijg je dit najaar te zien op tv. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN