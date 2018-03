't Is lastig duiken in een zee van afval 08 maart 2018

Een Britse duiker heeft een hallucinant filmpje gemaakt van een duikplaats in Bali. Zwemmend tussen het afval filmt de man zichzelf. "Plastic zakken, flessen, potjes, emmers, rietjes, mandjes, nog wat zakjes, plastic, plastic, plastic", schreef Rich Horner verbouwereerd op Facebook bij de beelden. De video maakte hij aan Manta Point, een plekje in de zee waar ooit veel roggen zaten. Maar in de video passeren slechts een paar verdwaalde visjes en valt een eenzame rog te spotten.

