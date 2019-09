Exclusief voor abonnees 't Is gedaan met 130 km/u rijden in Nederland 05 september 2019

Wie meer dan 120 kilometer per uur rijdt op de Nederlandse snelwegen, riskeert vanaf 1 oktober een boete. In het hele land is 130 km/u rijden vanaf dan verboden. In de praktijk was die maximumsnelheid enkel toegestaan op delen van de A1, A50 en A28 in de Veluwe, in het oosten van het land, maar ze wordt er na acht jaar teruggeschroefd van 130 naar 120. De reden: die snelheid is te vervuilend volgens een nieuwe reglementering over stikstofuitstoot. Nederland kent een ingewikkeld systeem waarbij de maximumsnelheid op een stuk snelweg afhangt van de plaats of het tijdstip - met een wirwar aan verkeersborden tot gevolg. 130 km/u rijden levert straks een boete van 63 euro op.

