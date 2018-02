't Is gebeurd: Will Smith wil Adil en Bilall 01 februari 2018

Dinsdagavond lieten Adil El Arbi en Bilall Fallah op de MIA's nog weten "met de gsm naast het bed te slapen" omdat ze aan het wachten waren op een telefoontje uit Hollywood. Maar nu is het officieel: de twee krijgen binnenkort superster Will Smith op hun set, voor 'Bad Boys For Life'. Volgens het doorgaans goed ingelichte filmmagazine 'Empire' heeft Will het regisseursduo officieel gevraagd om de derde 'Bad Boys'-prent te maken. Naast Smith (Mike Lowry) zal ook Martin Lawrence opnieuw in de rol kruipen van agent Marcus Burnett. Wanneer de film in de zalen zou komen, is nog niet duidelijk. Eerder raakte al bekend dat Adil en Bilall misschien ook de nieuwe 'Beverly Hills Cop 4' mogen draaien. (TC)

