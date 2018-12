"'t Is eens wat anders, hé?" Jelle Wallays en Vé David 06 december 2018

Bij een chique rode loper mag ook wel een vleugje creativiteit, dacht Vé. En dus liet ze haar speciale watervalrok ontwerpen door vriendin Amelie Van Meer. "Ik vond het idee op Pinterest en zette haar aan het werk. Ik ben heel blij met het resultaat, 't is eens wat anders." Terwijl Vé alles mooi had voorbereid, was het voor Jelle iets meer stressen over zijn outfit. Hij liet zijn kostuum ontwerpen door ex-wielrenner Thomas Op de Beeck. "De postbode liet het achter bij de buren en ik wist van niets. (lacht) Dat was even spannend deze morgen! Mijn houten strikje is trouwens ook Belgisch."

