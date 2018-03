't Is bewezen: ouder is niet altijd wijzer 24 maart 2018

00u00 0

"Met de leeftijd komt de wijsheid", zegt een Engels spreekwoord. Schrijver Oscar Wilde voegde er één zin aan toe: "Maar soms komt de leeftijd ook alleen." Wijze woorden, want ze zijn nu ook wetenschappelijk bewezen. Een Britse studie heeft aangetoond dat wijsheid niet noodzakelijk toeneemt met de jaren. Wijze mensen zijn in staat om intuïtief te doorgronden hoe anderen denken, voelen en handelen, aldus de onderzoekers. Ze legden 1.143 deelnemers vragen voor over irrationeel menselijk gedrag, zoals: 'Helpt het om je woede voor een persoon of situatie af te reageren op een symbolisch voorwerp?' Mensen die zichzelf vaak in vraag stellen en niet bang zijn van nieuwe ideeën, scoorden het best. Mensen die ervan uitgaan dat zij het altijd bij het rechte eind hebben en niet openstaan voor nieuwe inzichten, brachten het er het slechtst van af. Een verband met leeftijd was er niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN