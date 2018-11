't Dreupelkot laat 17-jarigen jenever drinken: 15.000 euro boete met uitstel 29 november 2018

De uitbater van het bekende café 't Dreupelkot in Gent krijgt een boete van 15.000 euro met uitstel. Dat heeft het hof van beroep gisteren beslist. Tijdens de Gentse Feesten van 2016 kreeg de zaak een controleur over de vloer, die naar eigen zeggen zag hoe een 17-jarige feestvierder twee glaasjes jenever kocht. Even ervoor had een 18-jarige klant al jenever gekocht voor haar vriendengroep, waarvan enkele leden 17 bleken te zijn. Uit de verhoren van de betrokkenen bleek later dat de alcohol telkens gekocht werd door meerderjarigen, die de jenever doorgaven aan hun jongere vrienden. Toch wou de procureur-generaal uitbater Paul Rysenaer nog steeds vervolgen: "Hij heeft de minderjarigen wel zien drinken en vroeg niet naar hun identiteitskaart." Het hof volgde die redenering en bevestigde de boete van 15.000 euro met uitstel. De advocaat van Rysenaer overweegt naar het Hof van Cassatie te trekken. (DJG)

