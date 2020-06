Exclusief voor abonnees "Symbolisch moment" Regisseur Jan Verheyen (57) 10 juni 2020

"Het is lastig geweest, maar ik beschouw de heropening van de cinema op 1 juli als een symbolische nieuwe start, en vandaar deze reclamespot", legt Jan Verheyen uit. Het was zijn eerste filmervaring in bijna drie maanden. "Alleen al de cateringtafel weer zien staan, is feest. (lacht) Maar wat ik nu al merk, is dat het niet gemakkelijk is om die maatregelen na te leven. Ik ben benieuwd hoe de grote sets daarmee zullen omgaan." Zelf staat Verheyen deze zomer niet op een set. Nog voor de coronacrisis uitbrak, was 'Red Sandra', de film die hij samen met zijn vrouw Lien Willaert maakte, ingeblikt.