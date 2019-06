Exclusief voor abonnees "Svilar in beeld bij Anderlecht, Antwerp en Standard" 03 juni 2019

Benfica overweegt om Mile Svilar (19) tijdelijk terug naar België te sturen om te rijpen. De jeugdinternational komt in Portugal maar met mondjesmaat aan spelen toe. Het voorbije seizoen kwam hij 13 keer in actie, voornamelijk in de bekercompetities. Daarom wil Benfica hem uitlenen. Dat bracht het Portugese blad 'A Bola' naar buiten. De krant meldt dat er interesse is van meerdere clubs uit de Jupiler Pro League. Zo zou Standard als eerste contact hebben opgenomen. Nog volgens 'A Bola' meldden Antwerp en Anderlecht zich intussen ook. Bij de Rouches wil Ochoa andere oorden opzoeken. Bij Antwerp staat Bolat dan weer op het verlanglijstje van meerdere buitenlandse clubs. Svilar zou er in de voetsporen van zijn vader Ratko kunnen treden die er een icoon is. Anderlecht is dan weer de club waar hij jarenlang deel uitmaakte van de jeugdelftallen. (SJH)

