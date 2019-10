Exclusief voor abonnees "SUV's op één na belangrijkste oorzaak voor stijging CO2" 17 oktober 2019

De populaire SUV-wagens zijn tussen 2010 en 2018 de tweede belangrijkste oorzaak voor de stijging van de CO2-emissies in de wereld geweest. Na de energiesector, maar voor de zware industrie, zware vrachtvoertuigen of luchtvaart. Dat meldt de directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) Fatih Birol. Omdat een SUV zwaarder en minder aerodynamisch is, verbruikt die zowat een kwart meer ten opzichte van een gemiddelde personenwagen. "Autobouwers pompen veel geld in elektrische wagens, maar ze brengen ook steeds meer SUV's op de markt", aldus Birol, die benadrukt dat de helft van de elektrische wagens rondrijdt in China. In 2010 waren SUV's goed voor 18% van de autoverkoop in de wereld, in 2018 was dat meer dan 40%.

